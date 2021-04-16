МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно растут в пятницу в ожидании новых корпоративных отчетностей американских банков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,14% — до 33971,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,14%, до 13994,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — повышался на 0,06%, до 4164,88 пункта.

В центре внимания трейдеров остается начавшийся на текущей неделе сезон корпоративной отчетности в США. До открытия торгов в пятницу свои финансовые результаты за минувший квартал раскроют такие крупные американские банки как Morgan Stanley и Bank of New York Mellon.

Как отмечает газета Wall Street Journal, хорошее начало сезона отчетности банков и других финансовых компаний в сочетании с данными, показывающими, что экономика растет быстрыми темпами, привели к росту американских рынков акций на текущей неделе. Цены на нефть растут на оптимизме из Китая

Трейдеры обратили также внимание на статистику из Китая. "Опубликованные в пятницу данные, показывающие, что экономика Китая выросла на рекордные 18,3% в первом квартале, добавляют оптимизма в отношении экономических перспектив США. Может быть, нам стоит немного повысить наши ожидания по США и даже по Европе", — сказал газете менеджер по управлению активами инвесткомпании Schroders Реми Олу-Питан (Remi Olu-Pitan).

Также с интересом рынки ждут новых данных из США, которые укажут на темпы восстановления крупнейшей мировой экономики. Так, ожидается, что число новостроек в стране в марте выросло до 1,613 миллиона c 1,421 миллиона месяцем ранее, а индекс потребительских настроений в апреле увеличился до 89,6 пункта с мартовских 84,9 пункта.