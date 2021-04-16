МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу преимущественно увеличиваются, инвесторы обращают внимание на мировую и американскую макростатистику, что вновь позволило индексам Dow Jones и S&P 500 обновить исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45%, до 34190,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,08%, до 14028,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,24%, до 4180,5 пункта. DJIA и S&P 500 при этом несколькими минутами ранее снова обновили рекорды, на данный момент их исторические максимумы составляют 34254,8 и 4186,1 пункта соответственно. Белоруссия ждет второй транш российского госкредита до конца июня

Факторы на фондовом рынке в целом поддерживают рисковые настроения инвесторов. Так, на торги повлияла статистика из Китая: ВВП страны в первом квартале вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

А количество новых домов в самих США, строительство которых было начато в марте, поднялось на 19,4% в месячном выражении, до рекорда за 15 лет, и составило 1,739 миллиона.

Инвесторы также обратили внимание на индекс потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Показатель в апреле, по предварительной оценке, поднялся до 86,5 пункта с уровня марта в 84,9 пункта.