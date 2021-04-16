МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Сергей Астахов. Российский рынок акций растет в пятницу по основным фондовым индексам на ослаблении внешнеполитических рисков и корпоративных новостях, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Также поддержку российскому рынку акций оказывают мировые фондовые площадки и нефть, повышающиеся на рекордном темпе роста ВВП Китая.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.31 мск поднимался на 0,61%, до 3590,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,24%, до 1493,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 58 копеек, до 75,74 рубля, курс евро – на 56 копеек, до 90,8 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,13% — до 67,02 доллара за баррель.

РОСТ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ

Отечественные индексы показывают положительную динамику в пятницу, следуя за европейскими и американскими рынками, отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам". "Оптимизма добавляет стремительный рост ВВП Китая, а также менее агрессивная риторика президента США, который заявил о желании снизить эскалацию в отношении РФ", — добавляет он.

"Для нас дополнительным позитивом выступает исчезновение санкционной неопределенности, по крайней мере на краткосрочном горизонте", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Учитывая, что новые санкции США оказались не столь жесткими, как многие опасались, это приводит к сокращению геополитического дисконта в рублевых активах, способствуя их росту, полагает аналитик.

Российский долговой рынок быстро вернулся к восходящей динамике, констатирует Бабин. Индекс гособлигаций RGBI совершил мощный рывок вверх, обновив месячный максимум, отмечает он. Однако рубль постепенно стал игнорировать внешние и внутренние драйверы роста, заявляет Бабин.

"На этой неделе "пазл" для "быков" сложился удачно. Новые антироссийские санкции США оказались минимально возможными. Кроме того, произошло ощутимое снижение геополитической напряженности", — говорит Андрей Верников из "Универ Капитала". По его мнению, инвесторы рады тому, что можно сосредоточиться на экономических вопросах. В частности на отчетности компаний из США, на дивидендных стратегиях, уточняет Верников. Новак рассказал о планах интеграции с Белоруссией в энергетике

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Северстали" растут на корпоративных новостях на 4,31%, до 1741,8 рубля и уже поднимались до 1746,6 рубля — нового исторического максимума.

Ранее совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за первый квартал 2021 года в размере 46,77 рубля на акцию. Кроме того, компания сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в первом квартале 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 10 раз и составила 721 миллион долларов.

Сегодня в лидерах не только "Распадская", но и бумаги всех крупных металлургов: НЛМК, "Северсталь", "Мечел", ММК, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Подъем связан с неожиданно сильным финансовым отчетом "Северстали", которая нарастила чистую прибыль в первом квартале в 10 раз год к году и почти на 90% к октябрь-декабрю 2020 года", — считает Емельянов. По его мнению, это указывает на то, что рынок черных металлов, для которых коксующий уголь является важнейшим компонентом, растет быстрее, чем закладывали игроки рынка.

Сейчас инвесторы пересматривают ставки на всю отрасль целиком, и "Распадская" является основной фишкой российского рынка, которая стабильно отыгрывает рост спроса и на уголь, и на сталь, подчеркивает Емельянов.

В лидерах роста – акции НЛМК (+3,96%), ММК (+3,58%), а также расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,64%). Кроме того, прибавляют акции ГК "Петропавловск" (+2,39%), МТС (+1,88%), ВТБ (+1,51%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,43% и +1,39% соответственно). Также растут акции "Норникеля" (+1,23%) и Polymetal (+1,19%).

Сильнее других подешевели бумаги "Глобалтранса" (-0,89%), акции "Фосагро" (-0,79%), ПИКа (-0,69%), "Русгидро" (-0,68%). Рубль восстанавливается и обновляет максимум апреля

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня российский рынок акций отыграет вчерашнее снижение на фоне возобновления ралли в связи с тем, что инвесторы проигнорировали новые санкции США против России, которые оказались не столь жесткими, как можно было предположить", – прогнозирует Джон Волш из Альфа-банка.

Аналитик ожидает в пятницу ралли по всем секторам: повышение будет как в акциях роста, так и в недооцененных бумагах.

Особенно сильно выиграют сырьевые экспортеры на фоне рекордно высокого роста ВВП Китая за первый квартал 2021 года и роста цен на нефть, считает Волш.