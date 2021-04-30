МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последних торгов апреля демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику основных индексов на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты назвали четыре решения властей с наибольшим влиянием на общество

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск пятницы поднимался на 0,18% — до 3577,57 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,04% — до 1510,1 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,4% — до 67,78 доллара за баррель.