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2021
https://1prime.ru/Index/20210430/833580480.html
Индекс Московской биржи слабо растет на открытии последних торгов апреля
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Российский рынок акций в начале последних торгов апреля демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику основных индексов на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 30.04.2021
торги, индексы рф, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последних торгов апреля демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику основных индексов на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск пятницы поднимался на 0,18% — до 3577,57 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,04% — до 1510,1 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,4% — до 67,78 доллара за баррель.