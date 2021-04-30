МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Акции Мосбиржи растут против рынка и обновляют исторический максимум на корпоративных новостях, следует из данных торговой площадки.

К 10.48 мск акции биржи росли на 1,6%, при этом в пятницу бумаги обновили исторический максимум, подорожав на 2,45%, до 181,62 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 0,2%. Страховые выплаты от COVID составили почти 2,5 миллиарда рублей

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 15,8% в годовом исчислении — до 6,835 миллиарда рублей. Комиссионные доходы Московской биржи увеличились на 17%, до 9,253 миллиарда рублей.

Московская биржа до конца 2021 года планирует запустить торги с 7.00 мск на рынке акций, сейчас они начинаются с 10.00 мск и длятся до 23.50 мск.