МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили последние торги апреля в заметном минусе на фоне статистики из Китая и продолжения пандемии коронавируса в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,81% — до 3446,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 2298,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,14% — до 28675,37 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,83% — до 3147,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 7025,8 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,83% — до 28812,63 пункта.

Пессимизм на азиатских биржах вызвала, в частности, статистика из Китая. Индекс деловой активности PMI в промышленном секторе КНР в апреле снизился до 51,1 пункта с 51,9 в марте, PMI в сфере услуг — до 54,9 пункта с 56,3 пункта. Оба показателя оказались хуже прогнозов. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8731

Негатива также добавили опасения, связанные с пандемией коронавируса. В Индии прирост числа зараженных ежедневно бьет рекорды (последний – более 386 тысяч). В Японии показатель поднялся до отметок января.

"Восстановление в Азии продолжается, как и в США, но оно происходит неравномерно. COVID-19 все еще остается угрозой в Азии", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes).

На фоне этого негатива достаточно хорошая статистика из Японии не оказала заметной поддержки японскому Nikkei 225 и остальным фондовым индексам Азии. Безработица в Японии в марте уменьшилась до 2,6%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на отметке февраля в 2,9%. Промышленный PMI страны в апреле вырос до 53,6 пункта с 52,7 пункта в марте (ожидался рост до 53,3 пункта).