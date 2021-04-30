МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие фондовые индексы Европы в основном растут в последний день апреля после выхода блока макроэкономической статистики по региону, свидетельствуют данные торгов. Чистый убыток "Аэрофлота" вырос в 1,5 раза

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15% — до 6971,69 пункта, французский CAC 40 снижался на символические 0,08% — до 6297,41 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,4% — до 15215,45 пункта.

Ранее в пятницу был опубликован блок важных данных по экономике Европы. Так, ВВП еврозоны в первом квартале, по первой оценке, сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% — в годовом. Безработица в еврозоне в марте снизилась до 8,1% с пересмотренного уровня февраля в 8,2%. Все три показателя превзошли прогнозы.

Годовая инфляция в еврозоне в апреле, по предварительной оценке, ускорилась до 1,6% с 1,3% в марте, как и ожидалось.

"Ситуация улучшается ближе к концу второго квартала, поскольку программа вакцинации позволит властям ослабить ограничения — надеюсь, в последний раз", — цитирует газета Wall Street Journal экономиста Capital Economics Эндрю Кеннингема (Andrew Kenningham).

Влияют на торги и корпоративные новости. Так, бумаги британо-шведской AstraZeneca дорожают на 3,6%. В первом квартале фармацевтическая компания вдвое нарастила чистую прибыль. Акции итальянского энергоконцерна Eni и британского банка Barclays при этом снижаются на 1,9% и 5,4% соответственно на слабых финансовых отчетностях.