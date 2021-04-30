МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне обострения опасений относительно ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Украина продолжит борьбу с "Северным потоком 2", заявили в "Нафтогазе"

По состоянию на 13.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32% — до 33841 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 13877,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 4185,88 пункта.

С одной стороны, поддержку рынкам оказывают признаки ускорения экономического роста США. Однако, с другой стороны, трейдеров беспокоит риск возможного резкого ускорения инфляции на фоне сохраняющегося дефицита таких продуктов, как электронные чипы, и перспективы увеличения объема поддержки этой экономики.

"Такова сейчас ситуация — рынок находится между двух огней", — приводит газета Wall Street Journal слова замдиректора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park). В этом свете инвесторы с интересом ждут новую статистику из США. Минторг до открытия торгов опубликует данные о потребительских доходах и расходах в стране в марте. Эксперты ожидают, что доходы подскочили на 20,3%, а расходы выросли на 4,1%. В феврале показатели снизились на 7,1% и 1% соответственно.

Инвесторы также, вероятно, продолжат следить за сезоном корпоративной отчетности — энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil объявят свои финансовые результаты за первый квартал до открытия торгов. Разочарование рынкам принесла отчетность сервиса микроблогов Twitter, который в первом квартале получил 68 миллионов чистой прибыли против убытка год назад. Однако компания заявила, что ожидает выручку во втором квартале в размере от 980 миллионов до 1,08 миллиарда долларов, что оказалось хуже ожиданий рынков. Акции компании падают в цене на предварительных торгах в США более чем на 12%.