МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник увеличиваются, несмотря на неожиданные данные о значительном снижении деловой активности в сфере промышленности страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,74%, до 34126,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 14027,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 4205,23 пункта.

Ранее в понедельник были опубликованы два индекса, отображающие динамику деловой активности в промышленности США в апреле. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности страны по данным исследовательской организации Markit Economics поднялся лишь до 60,5 пункта с 59,1 пункта в марте, хотя прогнозы аналитиков предполагали показатель на уровне предварительной оценки в 60,6 пункта.

Более того, вышедший затем индекс деловой активности в промышленности страны, рассчитываемый Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), и вовсе неожиданно обвалился до 60,7% с 64,7% в марте при прогнозе увеличения до 65%. Назван самый богатый человек в России

Но несмотря на это в целом инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив восстановления экономики на фоне сезона позитивной корпоративной отчетности и новостей о вакцинации от нового коронавируса. А уж когда эти две темы соединяются, то акции отдельной компании могут дорожать и на 4,3%, как, например, это сейчас происходит с Moderna. Ранее фирма сообщила, что подписала предварительное соглашение на поставки в общей сложности 0,5 миллиарда доз вакцины от COVID-19 через международный механизм COVAX.

Кроме того, в пятницу ожидается, что минтруд страны объявит, что безработица сократилась до 5,7% с мартовских 6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч.