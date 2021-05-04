МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается по основным индексам в начале первого дня торгов мая, свидетельствуют данные Московской биржи. Исследователи рассказали, хотят ли россияне возвращаться в офис

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника поднимался на 0,71% — до 3569,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 1494,98 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,03% — до 67,54 доллара за баррель.