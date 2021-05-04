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Российский рынок акций открылся ростом в первый день торгов мая
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Российский рынок акций повышается по основным индексам в начале первого дня торгов мая, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника... ПРАЙМ, 04.05.2021
российский рынок акций, индексы, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается по основным индексам в начале первого дня торгов мая, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника поднимался на 0,71% — до 3569,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 1494,98 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,03% — до 67,54 доллара за баррель.