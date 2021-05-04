МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие фондовые индексы Европы во вторник преимущественно поднимаются, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики, немецкий DAX при этом торгуется в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,51% — до 7005,35 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,21% — до 6321,4 пункта, немецкий DAX опускался на 0,58% — до 15148,6 пункта.

Трейдеры больше склонны к оптимизму в ходе торгов вторника, оценивая перспективы восстановления экономики региона. При этом наиболее заметный рост показывает FTSE 100, который не торговался в понедельник из-за выходного дня.

Оптимизм поддерживается новостями о карантине. По данным источника в ЕС, рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня. А премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания с 21 июня может отказаться от правила социального дистанцирования. Такие сообщения поддержали склонность трейдеров к риску. Названы последствия использование ЭРА-ГЛОНАСС для российских водителей

Поддерживает увеличение индексов и рост энергетического сектора региона, который понимается почти на 1,2% на фоне удорожания нефти. В результате акции британской BP дорожают на 2,4%, французской Total — на 2%, итальянской Eni — на 1,4%.

Акции немецкой технологической Infineon при этом теряют 4,3% стоимости после публикации финансового отчета за второй квартал финансового года. По итогам трех месяцев компания нарастила чистую прибыль и выручку, улучшила прогноз на год, но при этом отметила, что на выручку третьего квартала могут повлиять последствия перебоя в поставках.