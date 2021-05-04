МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом, инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику, при этом биржи Китая и Японии остаются закрыты, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,94%, до 28546,12 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,64%, до 3147,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 7067,9 пункта.

По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,81%, до 3446,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 2298,93 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,83%, до 28812,63 пункта.

Трейдеры отреагировали на сильную статистику из Южной Кореи. Так, годовая инфляция в стране в апреле ускорилась значительнее ожиданий — до 2,3% вместо 2,2%, в марте инфляция составляла 1,5%. Названы последствия использование ЭРА-ГЛОНАСС для российских водителей

Участники торгов также обратили внимание на решение центробанка Австралии, который ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,1%. Ставка находится на этой отметке с ноября.

В целом инвесторы больше склонны к риску на фоне динамики бирж США, которые в понедельник в основном выросли. Кроме того, трейдеры проявляют осторожность на фоне слабых торгов.