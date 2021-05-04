МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник показывают в основном снижение перед выходом статистики по торговому балансу США, свидетельствуют данные торгов. С седьмого мая в Турции ужесточается локдаун

По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,06%, до 34028,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,35%, до 13741,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,09%, до 4181,88 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по торговому балансу в США в марте. Аналитики ожидают роста дефицита до 74,5 миллиарда долларов с февральской отметки в 71,1 миллиарда.

Также важным событием для рынков является статистика о безработице в США в апреле, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты полагают, что в отчетном месяце безработица в стране сократилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 988 тысяч.

"Рынок уже завышенно учел в торгах сильное восстановление и сезон отчетностей, но этого еще не достаточно для поддержки индексов. Рынок сейчас фокусируется на следующих шагах, особенно политике. Следующий шаг будет состоять в том, чтобы увидеть, как Федрезерв изменит свой взгляд на монетарную политику", — приводит газета Wall Street Journal мнение стратега Lombard Odier Софи Шардон (Sophie Chardon).