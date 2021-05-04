МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник показывают снижение, инвесторы оценивают данные по торговому балансу в США в марте, свидетельствуют данные торгов.

Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов

Ректор ВШЭ рассказал об опасности обеднения среднего класса

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,81%, до 33835,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,07%, до 13608,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,07%, до 4147,9 пункта.

Неоднозначная статистика по торговому балансу США в целом сдерживает американские индексы. Так, дефицит торгового баланса США в марте оказался несколько ниже ожиданий — 74,4 миллиарда долларов при прогнозе в 74,5 миллиарда долларов. При этом показатель вырос на 3,9 миллиарда в месячном выражении и стал историческим рекордом.

Рынки также продолжают ожидать данные по рынку труда в США в апреле, которые минтруда опубликует в пятницу. Эксперты прогнозируют, что в отчетном месяце безработица в стране сократилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 988 тысяч.

"Можно это называть, как хотите: "консолидация" — это слово, которое некоторые используют, чтобы описать отсутствие направления у рынков на фоне слабого потока новостей", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика TD Ameritrade Ameritrade Джей-Джея Кинахана (JJ Kinahan).