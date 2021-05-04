МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник показывают снижение, инвесторы оценивают данные по торговому балансу в США в марте, свидетельствуют данные торгов. Ректор ВШЭ рассказал об опасности обеднения среднего класса

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,81%, до 33835,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,07%, до 13608,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,07%, до 4147,9 пункта.

Неоднозначная статистика по торговому балансу США в целом сдерживает американские индексы. Так, дефицит торгового баланса США в марте оказался несколько ниже ожиданий — 74,4 миллиарда долларов при прогнозе в 74,5 миллиарда долларов. При этом показатель вырос на 3,9 миллиарда в месячном выражении и стал историческим рекордом.

Рынки также продолжают ожидать данные по рынку труда в США в апреле, которые минтруда опубликует в пятницу. Эксперты прогнозируют, что в отчетном месяце безработица в стране сократилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 988 тысяч.

"Можно это называть, как хотите: "консолидация" — это слово, которое некоторые используют, чтобы описать отсутствие направления у рынков на фоне слабого потока новостей", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика TD Ameritrade Ameritrade Джей-Джея Кинахана (JJ Kinahan).