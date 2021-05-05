МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до 53,8 пункта с мартовских 53,2 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Промышленный PMI еврозоны рекордно высок, но ниже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 53,7 пункта.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в апреле, по окончательной оценке, вырос до 50,5 пункта против 49,6 пункта в марте. Ожидался рост показателя до 50,3 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в апреле, по окончательной оценке, опустился до 55,8 пункта с мартовских 57,3 пункта, ожидалось 56 пунктов. PMI сферы услуг Германии опустился до 49,9 пункта с 51,5 пункта в марте при прогнозе в 50,1 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в апреле, по окончательной оценке, вырос до 51,6 пункта с уровня марта в 50 пунктов. Аналитики при этом ждали роста до 51,7 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 50,3 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее, ожидалось значение показателя на уровне в 50,4 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.