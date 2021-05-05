КИЕВ, 5 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума, поднявшись выше 3627,91 пункта, свидетельствуют данные торгов. Нефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордам

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.50 мск среды рос на 1,26%, до 3622,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,53%, до 1525,54 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,07%, до 69,62 доллара за баррель.