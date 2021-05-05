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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума, поднявшись выше 3627,91 пункта, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.50 мск среды рос на 1,26%, до... ПРАЙМ, 05.05.2021
торги, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 5 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума, поднявшись выше 3627,91 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.50 мск среды рос на 1,26%, до 3622,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,53%, до 1525,54 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,07%, до 69,62 доллара за баррель.