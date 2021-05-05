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2021
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле неожиданно снизился
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 62,7% с мартовских 63,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for... ПРАЙМ, 05.05.2021
индексы, деловая активность, сша, новости, экономика, рынки, макроэкономика, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 62,7% с мартовских 63,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 64,3%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны вырос до 58,8% с уровня марта в 57,2%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.