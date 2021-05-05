МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 62,7% с мартовских 63,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло меньше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 64,3%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны вырос до 58,8% с уровня марта в 57,2%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.