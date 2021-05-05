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Dow Jones закрылся рекордным ростом
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Биржи США закрылись разнонаправленно, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) показал максимальный за год рост, NASDAQ закрылся снижением, свидетельствуют данные на закрытии торгов... ПРАЙМ, 05.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 5 мая — ПРАЙМ. Биржи США закрылись разнонаправленно, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) показал максимальный за год рост, NASDAQ закрылся снижением, свидетельствуют данные на закрытии торгов.
По состоянию на 23.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0.29%, до 34230,34 пункта – максимальный рост за минувший год.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в минусе, снизившись на 0,37%, до 13582,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос по итогам дня на 0,07%, до 4167,59 пункта.
В течение дня основные фондовые индексы США опускались после публикации слабой макростатистики по стране, но выправились на данных по прибыли компаний и оптимизме инвесторов в отношении экономического роста.