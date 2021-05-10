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2021
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Российский рынок акций ушел в минус сразу после рекорда индекса Мосбиржи
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Российский рынок акций перешел к снижению после небольшого роста на открытии торгов понедельника, при этом индекс Мобсиржи успел обновить очередной исторический максимум,... ПРАЙМ, 10.05.2021
индексы, российский рынок акций, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после небольшого роста на открытии торгов понедельника, при этом индекс Мобсиржи успел обновить очередной исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск снижался на 0,17% — до 3676,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1567,85 пункта. При этом несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3691,39 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 7 копеек — до 73,85 рубля, курс евро снижался на 5 копеек — до 89,72 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,6% — до 68,69 доллара за баррель.