МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после небольшого роста на открытии торгов понедельника, при этом индекс Мобсиржи успел обновить очередной исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Предсказавший доллар по 100 рублей аналитик объяснил свой прогноз

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск снижался на 0,17% — до 3676,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1567,85 пункта. При этом несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3691,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 7 копеек — до 73,85 рубля, курс евро снижался на 5 копеек — до 89,72 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,6% — до 68,69 доллара за баррель.