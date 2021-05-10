МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы умеренно снижаются в понедельник после трех дней роста, кроме британского FTSE 100, который продолжает расти на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов. Предсказавший доллар по 100 рублей аналитик объяснил свой прогноз

По состоянию на 10.49 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14% — до 7139,53 пункта. Французский CAC 40 снижался на 0,15% — до 6375,99 пункта, немецкий DAX — также на 0,15%, до 15376,2 пункта.

На минувшей неделе поддержку европейским рынкам оказывала сильная статистика по региону и финансовые отчеты компаний. В результате биржи росли три дня подряд. Теперь инвесторы решили зафиксировать прибыль.

При этом британский индекс FTSE 100 продолжает расти на новостях по Шотландии. Правительство Великобритании в воскресенье в очередной раз подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости.

На прошлой неделе сторонники независимости Шотландии, ранее заявлявшие о намерении провести в 2021 году второй референдум по этому вопросу, ожидаемо получили большинство мест в парламенте региона. Однако разрешение на такой референдум должен дать Лондон, который не раз заявлял, что не допустит этого.