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2021
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Биржи Европы, кроме Лондонской, коррекционно снижаются
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Основные фондовые индексы Европы умеренно снижаются в понедельник после трех дней роста, кроме британского FTSE 100, который продолжает расти на внутренних новостях,... ПРАЙМ, 10.05.2021
индексы, торги, биржи европы, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы умеренно снижаются в понедельник после трех дней роста, кроме британского FTSE 100, который продолжает расти на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.49 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14% — до 7139,53 пункта. Французский CAC 40 снижался на 0,15% — до 6375,99 пункта, немецкий DAX — также на 0,15%, до 15376,2 пункта.
На минувшей неделе поддержку европейским рынкам оказывала сильная статистика по региону и финансовые отчеты компаний. В результате биржи росли три дня подряд. Теперь инвесторы решили зафиксировать прибыль.
При этом британский индекс FTSE 100 продолжает расти на новостях по Шотландии. Правительство Великобритании в воскресенье в очередной раз подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости.
На прошлой неделе сторонники независимости Шотландии, ранее заявлявшие о намерении провести в 2021 году второй референдум по этому вопросу, ожидаемо получили большинство мест в парламенте региона. Однако разрешение на такой референдум должен дать Лондон, который не раз заявлял, что не допустит этого.