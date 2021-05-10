МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом вслед за позитивным закрытием американских бирж в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки в России

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27% — до 3427,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,19%, до 2243,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,1% — до 28595,66 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,63% — до 3249,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,3%, до 7172,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,55%, до 29518,34 пункта.

Американские фондовые индексы на предыдущих торгах выросли в пределах 1% в надежде на восстановление экономики. Общий позитив на мировых рынках в пятницу перевесил слабую статистику с рынка труда США. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с мартовских 6% вместо ожидавшегося снижения.

Аналитики отмечают, что в ближайшую неделю на динамику бирж АТР может повлиять статистика из Китая. Во вторник будут опубликованы данные по инфляции за апрель. Эксперты полагают, что инфляция ускорилась до 1% в годовом выражении, а в месячном ожидается дефляция в 0,2%. Кроме того, 17 мая станут известны апрельские данные по розничным продажам в стране, — аналитики ждут роста на 24,9% в годовом выражении.

Вместе с тем ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. В частности, в Японии на прошлой неделе число новых заражений коронавирусом за сутки впервые с 9 января превысило 7,2 тысячи. На этом фоне около 60% японцев считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на июль, должны быть отменены.