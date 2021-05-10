МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в понедельник днем; индекс Мосбиржи второй раз за день обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки в России

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.21 мск поднимался на 0,53% — до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 12 копеек — до 73,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,91 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,62% — до 68,7 доллара за баррель.