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Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3700 пунктов
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Российский рынок акций растет в понедельник днем; индекс Мосбиржи второй раз за день обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов,... ПРАЙМ, 10.05.2021
российский рынок акций, индекс мосбиржи, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в понедельник днем; индекс Мосбиржи второй раз за день обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.21 мск поднимался на 0,53% — до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 12 копеек — до 73,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,91 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,62% — до 68,7 доллара за баррель.