МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут в понедельник в надежде на продолжение стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов. Россияне могут собирать грибы и ягоды везде

По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,31% — до 34794,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,26%, до 13675 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,1%, до 4229,38 пункта.

Пятничная статистика по рынку труда США, оказавшаяся значительно хуже ожиданий, поддержала надежды инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) пока не будет отказываться от стимулирования экономики и ужесточать денежно-кредитную политику.

В пятницу минтруда страны сообщило, что безработица в США в апреле неожиданно выросла до 6,1% с уровня марта в 6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч — в разы меньше ожиданий.

"Падение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики дало рынкам чувство облегчения; ФРС пока не откажется от "чаши с пуншем", — прокомментировала аналитик Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) газете Wall Street Journal.