МОСКВА, 11 мая — Dow Jones / ПРАЙМ. В апреле настроения владельцев малых компаний в США продолжали улучшаться на фоне возобновления работы предприятий, многие из которых испытывали проблемы с наймом работников для заполнения свободных вакансий и повышали отпускные цены. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национальной федерации независимого предпринимательства (NFIB).

Рассчитываемый NFIB индекс оптимизма малого бизнеса в апреле составил 99,8 пункта, что на 1,6 пункта выше мартовского показателя 98,2.

Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что в апреле индекс поднимется до 101,1. Индекс растет третий месяц подряд и уже превысил средний исторический показатель. При этом он все еще ниже отметки 104,5, достигнутой в феврале 2020 года, когда пандемия коронавируса еще не нанесла удар по США. ОПЕК не изменила прогнозы мирового спроса на нефть в этом году

"Владельцы малых компаний отмечают рост продаж и сетуют на нехватку сотрудников", — отмечает главный экономист NFIB Билл Данкельберг.

Ежемесячный отчет NFIB отражает мнения руководителей малых компаний в США, на которые приходится почти половина рабочих мест в частном секторе страны. Экономисты рассматривают данные федерации как индикаторы внутреннего спроса и экстраполируют тенденции найма и зарплат на экономику в целом.

В апреле семь из 10 компонентов индекса улучшились, два снизились, а один не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Улучшение общего индекса оптимизма было обусловлено ростом индикатора тенденций прибыли, который поднялся на восемь пунктов, до —7%, что в историческом контексте является сильным показателем, отмечается в отчете NFIB.

Респонденты чаще сообщали о планируемых инвестициях в свои предприятия. Доля тех, кто запланировал капвложения на ближайшие три-шесть месяцев, выросла на семь пунктов. до 27%.

Число владельцев, оценивающих текущий уровень товарно-материальных запасов как слишком низкий, продолжало расти до исторически высоких отметок, как и число вакансий, которые не удалось заполнить.

"Найм квалифицированных работников остается самой большой проблемой для малых предприятий и замедляет экономический рост", — говорит Данкельберг. Для привлечения нужных людей владельцы компаний повышают оклады, предлагают премии и льготы, рассказывает он.

Из участников опроса 24% назвали качество рабочей силы своей главной проблемой.

Доля респондентов, ожидающих улучшения условий для ведения бизнеса в следующие шесть месяцев, снизилась на семь пунктов до —15%. "Более оптимистичная оценка способствовала бы более значительным капвложениям", — отмечается в отчете.

В апреле доля участников опроса, повысивших средние отпускные цены, выросла на 10 пунктов, до 36%, что является самым высоким значением за десятилетия. "Владельцы компаний повышают отпускные цены с периодичностью, невиданной с конца 1970-х – начала 1980-х годов, на которые пришелся период самых высоких темпов инфляции в современной истории", — говорит Данкельберг.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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