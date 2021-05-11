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Биржевые индексы США снизились на опасениях инфляции
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Биржевые индексы США снизились на опасениях относительно возможной инфляции, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) по итогам вторника снизился на... ПРАЙМ, 11.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились на опасениях относительно возможной инфляции, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) по итогам вторника снизился на 1,36% — до 34269,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, падавший почти на 2%, к концу дня показал лишь минимальное снижение в 0,09% до 13389,43 пункта, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,87% до 4152,10 пункта.
Незадолго до закрытия Нью-Йоркской биржи представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация серьезно воспринимает угрозу инфляции. Это заявление прозвучало на фоне ожидающейся в среду очередной статистики и триллионных затрат бюджета США, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса.