ВАШИНГТОН, 11 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились на опасениях относительно возможной инфляции, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) по итогам вторника снизился на 1,36% — до 34269,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, падавший почти на 2%, к концу дня показал лишь минимальное снижение в 0,09% до 13389,43 пункта, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,87% до 4152,10 пункта.

Незадолго до закрытия Нью-Йоркской биржи представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация серьезно воспринимает угрозу инфляции. Это заявление прозвучало на фоне ожидающейся в среду очередной статистики и триллионных затрат бюджета США, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса.