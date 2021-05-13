МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на выходной неделе с 3 по 9 мая снизился на 1,3 пункта и составил 81,7 пункта. Цены на пальмовое масло взлетели на 120%

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Covindex возвращается после небольшого праздничного перерыва: в связи с профилактическими работами в системах обработки информации "Платформы ОФД" расчет индекса на прошлой неделе не производился. Власти сравнили рост цен на продукты в России со среднемировым

На неделе с 26 апреля по 2 мая лидером по росту среднего чека стали лимоны (на 8%, до 53 рублей). По гречке и кусковому мылу рост составил 2% — до 86 рублей и 83 рублей соответственно. По перчаткам и туалетной бумаге средний чек сохранился на уровне предшествующей недели — 120 рублей и 64 рубля соответственно. Снизился средний чек только по медицинским маскам (на 12%, до 61 рубля) и антисептикам (на 2%, до 518 рублей). Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,3 пункта и составил 83 пункта. До этого рост наблюдался четыре недели подряд.

На неожиданно ставшей полностью выходной неделе, с 3 по 9 мая, средний чек прибавил по лимонам (на 4%, до 55 рублей), гречке (на 3%, до 89 рублей) и туалетной бумаге (на 2%, до 65 рублей). По остальным товарам набора он снизился: по перчаткам — на 8% (до 110 рублей), по медицинским маскам — на 5% (до 58 рублей), по антисептикам — на 4% (до 498 рублей), по кусковому мылу — на 1% (до 82 рублей). В результате Covindex вторую неделю подряд снизился — на 1,3 пункта, до 81,7 пункта.

Как пояснили аналитики "Платформы ОФД", с приходом майских праздников россияне устремились на дачи и в путешествия — продажи средств индивидуальной защиты снизились, уступив место традиционным потребительским товарам.