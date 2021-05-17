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Российский рынок акций открыл неделю в плюсе
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Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на смешанном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на... ПРАЙМ, 17.05.2021
индексы, торги, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на смешанном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,44% — до 3652,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1559,67 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent символически повышается на 0,01% — до 68,72 доллара за баррель.
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пределах 0,26%, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.