МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на смешанном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,44% — до 3652,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1559,67 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent символически повышается на 0,01% — до 68,72 доллара за баррель.

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пределах 0,26%, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.