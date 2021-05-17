МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Маска

По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,23%, до 7,31 доллара, "Новатэка" — росла на 0,45%, до 186,03 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,7%, до 81,29 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,28%, до 6,78 доллара, "Газпром нефти" — на 0,8%, до 25,25 доллара.

Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,24%, до 37,1 доллара, "Северстали" — на 1%, до 24,12 доллара, НЛМК — на 1,19%, до 36,45 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,53%, до 1,32 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,07%, до 16,48 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,83%, до 62,08 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,29%, до 8,7 доллара, "Магнита" — на 0,58%, до 14,69 доллара, "Ленты" — на 0,87%, до 3,17 доллара.