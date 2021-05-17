МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе на фоне подъема на биржах США в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. В Windows нашли неизвестную ошибку

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78% — до 3517,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 2320,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,59%, до 28194,09 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,6% — до 3134,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,13%, до 7023,6 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,92%, до 27824,83 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США завершили торги пятницы уверенным ростом — на 1-2%. Брокеры сказали агентству Франс Пресс, что рынки акции Японии открылись повышением на фоне подъема на Уолл-стрит. "Но вскоре акции перешли в отрицательную зону, частично из-за опасений по поводу недавнего роста числа заражений коронавирусом в Азии", — сказал агентству старший менеджер Chibagin Asset Management Ёсихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой промышленное производство в стране в апреле выросло на 9,8% в годовом выражении, что совпало с прогнозами экспертов. При этом объем розничных продаж потребительских товаров в указанном месяце подскочил на 17,7% в годовом исчислении, хотя аналитики ждали роста на 24,9%.