МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Московская биржа начинает торги фьючерсами на американский индекс "широкого рынка" S&P 500, следует из сообщения российской торговой площадки. В Windows нашли неизвестную ошибку

"Двадцать пятого мая 2021 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс американских акций. Базовый актив нового фьючерсного контракта – инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF Trust. Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P 500", — говорится в сообщении.

Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фонда – 358 миллиардов долларов. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах, торги и расчеты будут производиться в рублях, сообщает биржа. Объем одного фьючерсного контракта будет соответствовать стоимости одного инвестиционного пая SPDR S&P500 ETF Trust (сейчас — около 417 долларов). Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов. Расчетной ценой при исполнении фьючерса будет цена закрытия базового актива на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает российская торговая площадка.

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи проводятся торги 79 фьючерсными контрактами и 46 опционами на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Объем торгов на срочном рынке Московской биржи по итогам прошлого года вырос на 57,7% и составил 130 триллионов рублей.