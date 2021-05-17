МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник утром на фоне новых вспышек коронавируса в странах Азии, инфляционных опасениях, а также в ожидании блока макроэкономической статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,3% — до 7022,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 6377,64 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 15416,8 пункта.

Трейдеров во всем мире беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, рынки продолжают оценивать статистику по годовой инфляции в США, которая по итогам апреля стала рекордной с 2008 года. "Восстановление мировой экономики идет полным ходом, это подпитывает опасения по поводу инфляции", — сказал агентству Блумберг руководитель прикладных исследований Qontigo в Азиатско-Тихоокеанском регионе Оливье д'Ассье (Olivier d"Assier). В Windows нашли неизвестную ошибку

Инвесторы также ждут очередного блока макроэкономической статистики по региону. Во вторник будут опубликованы данные по безработице в Великобритании за январь-март. Аналитики ожидают сохранения показателя на уровне декабря-февраля в 4,9%.

В этот же день будет опубликована вторая оценка ВВП еврозоны за первый квартал. Аналитики ожидают, что оценка сохранится на уровне —1,8% в годовом выражении и —0,6% в квартальном.