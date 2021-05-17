МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник — на американских рынках намечается коррекция после роста в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов. Утверждена новая госпрограмма по вовлечению в оборот сельских земель

По состоянию на 13.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,31%, до 34212 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13336 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4157,38 пункта.

Динамика американских фьючерсов в понедельник указывает на возможность коррекции на рынках акций США после того, как основные индексы завершили пятницу ростом более чем на 1%, в том числе индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,32%.

Трейдеры по-прежнему пытаются оценить, является ли временным недавний скачок инфляции в стране до максимума с 2008 года. Инфляционные опасения привели к тому, что индекс S&P 500 продемонстрировал самое сильное недельное снижение с конца февраля, даже несмотря на пятничный рост.

"Мы рассматриваем это (инфляцию — ред.) как временное явление, но никогда не знаешь наверняка: здесь есть факторы, из-за которых ситуация может немного затянуться. На рынках все еще будет сохраняться некоторая волатильность", — сказал инвестиционный стратег Danske Bank Ларс Сковгор-Андерсен (Lars Skovgaard Andersen), которого цитирует газета Wall Street Journal.