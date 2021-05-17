МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на фоне продолжающихся опасений относительно роста инфляции в стране и ее влияния на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 34306,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 13391,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4164,37 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать влияние скачка годовой инфляции до максимума с 2008 года для рынков. Существуют опасения, что превышение целевого значения инфляции говорит о скором ужесточении монетарной политики ФРС.

Аналитик National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril) рассказал агентству Франс Пресс, что мнения на рынке относительно инфляции разделились. С одной стороны, существует мнение ФРС, которое указывает на временную волатильность показателей в связи с открытием экономики. С другой же — начинают зарождаться опасения того, что высокий уровень инфляции более не связан со снижением потребительских настроений, и это является отражением негативного воздействия на располагаемый доход населения. Цены на дизтопливо на АЗС Москвы снизились, согласно данным МТА

Определенное влияние оказывают и корпоративные новости. Так, акции Microsoft снижаются на 1% после cообщений СМИ о том, что совет директоров компании в 2020 году решил, что основатель Microsoft Билл Гейтс должен покинуть компанию из-за отношений с одной из сотрудниц.

А акции Discovery, напротив, подскочили в стоимости на 7% после того как американский телекоммуникационный гигант AT&T подтвердил слияние активов с компанией. Сумма сделки оценивается в 43 миллиарда долларов.