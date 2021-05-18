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Российский рынок акций растает на внешнем позитиве
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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов вторника на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10... ПРАЙМ, 18.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов вторника на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск растет на 1,19% — до 3683,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,44%, до 1573,74 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,88% — до 70,07 доллара за баррель.
Фьючерсы США прибавляют в пределах 0,42-0,82%, азиатские фондовые индексы растут до 2,09%.