МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов вторника на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Китай поставил под угрозу природу Африки

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск растет на 1,19% — до 3683,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,44%, до 1573,74 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,88% — до 70,07 доллара за баррель.

Фьючерсы США прибавляют в пределах 0,42-0,82%, азиатские фондовые индексы растут до 2,09%.