МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник не демонстрируют чёткой и единой динамики после публикации данных рынка недвижимости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,04%, до 34340,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 13424,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4168 пунктов. Но ещё минутами ранее Dow Jones и S&P демонстрировали небольшое снижение.

Инвесторы обратили внимание на данные о том, что количество новых домов в стране, строительство которых было начато в апреле, снизилось на 9,5% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,569 миллиона. Аналитики при этом ожидали меньшего снижения – до 1,71 миллиона.

Также на рынок продолжают воздействовать более ранние важные данные о резком ускорении инфляции в США. Участников выборов могут обязать отчитываться о покупках криптовалюты

"Мы находимся на очень туманном плато, и мы не видим, идет ли путь к росту или к снижению", — сказал старший стратег по активам Amundi Франческо Сандрини (Francesco Sandrini) газете Financial Times.

С одной стороны, наблюдается постепенное восстановление американской экономики, которое поддерживает активность инвесторов, с другой – этот рост в совокупности с высоким уровнем инфляции вызывает сомнения инвесторов в продолжении мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США, пояснил он.