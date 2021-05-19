МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого плюса в самом начале торгов затем перешел к снижению на негативном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. "Лента" договорилась о покупке российских супермаркетов Billa

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск снижается на 0,47%, до 3670,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1572,29 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,16%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы в США сейчас опускаются, как и азиатские фондовые индексы. Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,2%, до 67,9 доллара за баррель.

В то же время акции компании "Лента" растут в цене более чем на 3% на новостях о покупке торговой сети "Билла" в России.