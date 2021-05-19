МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в среду утром снижаются, отыгрывая публикацию второй оценки ВВП еврозоны прошлого квартала, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 10.58 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 1,05%, до 6961,26 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 6287,96 пункта, немецкий DAX — на 1,21%, до 15198,7 пункта.

Европейские фондовые биржи демонстрируют негативную динамику после публикации накануне данных о ВВП еврозоны европейским статистическим агентством Евростат. Согласно новой, второй оценке, в прошлом квартале совокупная экономика всех стран этого валютного блока сократилась на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном. Таким образом, первая оценка масштаба падения была подтверждена.

На рынках Европы также сохраняются опасения по поводу роста числа заразившихся COVID-19 в Азии и возможного повторения "индийского всплеска" в европейских странах. Мошенники под видом Маска украли свыше двух миллионов долларов

"Похоже, что рынки "зажаты" между опасениями по поводу роста числа случаев коронавируса и распространением индийского варианта и оптимизмом по поводу так называемого возобновления торговли, что затрудняет определение направления следующего шага", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Кроме того, инвесторы ждут выхода официальной статистики инфляции в еврозоне, которая будет опубликована позже в среду Евростатом. Аналитики ожидают ускорения инфляции, по окончательной оценке, до 1,7% с 1,3% месяцем ранее.