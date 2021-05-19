МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. На рынках сохраняется повышенная волатильность на неоднозначном внешнем фоне: трейдеры по-прежнему надеются на восстановление экономики, но одновременно опасаются всплеска инфляции.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,51% — до 3510,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,14%, до 2327,46 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,9% — до 6931,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,28%, до 28044,45 пункта.

Биржи Гонконга и Южной Кореи были закрыты в среду в связи с национальными праздниками. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,58% — до 28589 пунктов, а южнокорейский KOSPI — на 1,23%, до 3173,05 пункта.

Ожидаемый всплеск экономической активности в этом году может разогнать инфляцию. Как предупреждают многие аналитики, это может вынудить центробанки — особенно ФРС США — начать сворачивать мягкую монетарную политику и повышать ставки. На этом фоне биржи США во вторник закрылись в минусе, что оказало давление на настроения трейдеров в Азии. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

В этом свете рынки ждут протокола апрельского заседания ФРС США, который будет опубликован позднее в среду. Трейдеры хотят узнать мнение регулятора о ситуации с инфляцией и получить сигналы по дальнейшей денежно-кредитной политике в США.

"Ключевым фактором для инфляции будет рост заработной платы, поскольку на фоне восстановления рынка труда возвращается много низкооплачиваемых рабочих мест", — сказал агентству Франс Пресс аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya).