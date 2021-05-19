МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно снижаются в среду в ожидании публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дешеветь в ожидании новостей из США и Ирана

По состоянию на 13.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,72%, до 33751,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,32%, до 13036,5 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,91%, до 4084,88 пункта.

Ранее в США была опубликована статистика годовой инфляции по итогам апреля, когда она подскочила до максимума с 2008 года, что снова вызвало ожидания возможной реакции ФРС в виде ужесточения монетарной политики, что при прочих равных негативно для фондовых индексов.

Трейдеры в среду ждут публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции. После этого глава ФРС Джером Пауэлл говорил, что регулятор будет продолжать политику низкой учетной ставки и выкупа финансовых активов.

Стратег компании Candriam Надеж Дюфос (Nadege Dufosse), мнение которой приводит приводит газета Wall Street Journal, считает, что регулятор повременит с прогнозами относительно сокращения объёмов вливания денег в американскую экономику до сентября, когда статистика должна дать более четкое представление о перспективах инфляции. "Рынки акций, вероятно, будут волатильными и тем временем могут пережить коррекцию на 10%", — добавила эксперт.