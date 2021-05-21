МОСКВА, 21 мая — Dow Jones. Торги на американском рынке акций в четверг завершились с повышением, прервав трехдневное падение, после того, как данные по заявкам на пособие по безработице показали, что рынок труда продолжает восстанавливаться.

Свежие данные показали, что за неделю, закончившуюся 15 мая, за пособием по безработице впервые обратились 444 000 американцев по сравнению с 478 000 за предшествующую неделю. Это самый низкий уровень с середины марта 2020 года, когда в США началась пандемия коронавируса.

Акции и другие рисковые активы на этой неделе оказались под давлением из-за опасений насчет того, что ускорение инфляции и быстрое восстановление экономики могут побудить центральный банк США свернуть стимулирующую политику. Фондовые индексы США снизились на распродаже рискованных активов

"Я думаю, что участники рынка все еще обеспокоены волатильной динамикой, – сказал Джонатан Корпина, старший управляющий партнер Meridian Equity Partners. – Они все еще не уверены, в каком состоянии будет экономика через месяц, два, шесть месяцев".

Индекс S&P 500 вырос на 43,44 пункта, или на 1,1%, до 4159,12 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил 188,11 пункта, или 0,6%, достигнув 34084,15 пункта, а технологический индекс Nasdaq Composite набрал 236 пунктов, или 1,8%, поднявшись до 13535,74 пункта.

После восстановления в четверг S&P 500 и Dow оказались всего на 2,0% ниже рекордных максимумов, достигнутых две недели назад, тогда как Nasdaq находится в 4,3% от апрельского рекорда.

"Трейдеры и инвесторы стремятся извлечь выгоду из этой распродажи, — отметила Квинси Кросби, главный рыночный стратег-аналитик Prudential Financial. – Посмотрим, насколько устойчивой будет эта тенденция". Цены на нефть снизились с 2-летних максимумов

В составе S&P 500 лидируют сектора технологий и коммуникационных услуг, оба выросли более чем на 1,6%. Акции этих секторов были особенно чувствительны к опасениям по поводу роста процентных ставок, отчасти потому, что основная часть их доходов, как ожидается, придется на будущие периоды. Рост доходности увеличивает стоимость текущих доходов по сравнению с будущими.

Из 11 секторов S&P 500 лишь нефтегазовый завершил день с понижением.

Рынки, скорее всего, будут неустойчивыми до тех пор, пока дополнительные экономические данные не дадут более ясную картину, сказала Сима Шах, главный стратег Principal Global Advisors. "Вряд ли сможем узнать что-то достоверное об инфляционных трендах до сентября, но рынок не в состоянии ждать так долго", – добавила она.

Биткоин на момент написания статьи демонстрировали рост на 5,1%, до 40 341 доллара, после обвала в среду. Эфир вырос на 11,0%, до 2804 долларов, а догикоин подорожал на 15,0%, до приблизительно 40 центов.

Судя по всему, криптовалюты становятся полноценной частью рынка, поэтому распродажа биткоина может отражать изменения в склонности инвесторов к риску, заявила Кросби.

Компании розничной торговли продолжают испытывать трудности, что, вероятно, указывает на временные перемены в поведении потребителей на фоне продолжающейся вакцинации от коронавируса, сообщила она. Бумаги Ralph Lauren упали на 7,0%, тогда как акции Gap и L Brands опустились примерно на 4,0%.

"Я думаю, мы видим, как потребители пользуются своей свободой, отправляясь в путешествия, посещая заведения общественного питания и расходуя свои сбережения, — заявила Кросби. – Тем не менее, когда они начнут возвращаться к работе, мы увидим рост спроса на одежду и увеличение числа посетителей в магазинах".

Акции Virgin Galactic Holdings выросли на 15,0% после того, как аэрокосмическая компания подтвердила, что следующий испытательный полет ее корабля SpaceShipTwo Unity состоится в субботу, если позволит погода и будут успешно пройдены технические проверки. Фондовые индексы США снизились из-за опасений по поводу инфляции

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 1,680% в среду до 1,631%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,3%.

Основные азиатские индексы продемонстрировали смешанную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite снизился примерно на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 0,3%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Julia Carpenter, Julia.Carpenter@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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