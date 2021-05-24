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Российский рынок акций подрастает в начале недели
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Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов понедельника на слабо позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 24.05.2021
индексы, торги, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов понедельника на слабо позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,3% — до 3671,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1572,08 пункта.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,16% — до 67,12 доллара за баррель.
Фьючерсы США незначительно подрастают, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.