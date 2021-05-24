МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в понедельник утром растут после выхода в пятницу композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в мае, при этом биржи Германии закрыты в связи с выходным днем в стране, свидетельствуют данные торговых площадок. Приказано уничтожить. Кому мешают мировые запасы нефти и газа

По состоянию на 10.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,28%, до 7036,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 6394,17 пункта. Немецкий DAX закрыт сегодня в связи с выходным днем в Германии.

Европейские фондовые биржи демонстрируют положительную динамику в понедельник утром после публикации в пятницу композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в мае, по предварительной оценке, которая стала рекордной за три года и три месяца. Так, показатель в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле. При этом аналитики ожидали роста показателя до 55,1 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 62,8 пункта с 62,9 пункта в апреле. При этом аналитики ждали снижения до 62,5 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае, по предварительной оценке, вырос до 55,1 пункта против 50,5 пункта в апреле. Прогнозировался рост до 52,3 пункта.

Способствовало росту индексов и удорожание нефти. Так, цены на нефть растут более чем на 1%, что поддержало акции компаний энергетического сектора региона. Бумаги британской BP подорожали в понедельник на 1,11%, итальянской Eni — на 1,17%.