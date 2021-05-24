МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе на фоне новостей из Японии, которые помогли ослабить опасения вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Что толкает Китай сворачивать рынок криптомайнинга

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 3496,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2337,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,2%, до 28412,26 пункта, а южнокорейский KOSPI — на 0,38%, до 3144,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,22%, до 7045,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,17%, до 28364,61 пункта.

Трейдеры с оптимизмом восприняли новости по вакцинации от коронавируса из Японии. Так, компания Johnson&Johnson и японское подразделение компании Janssen Pharma подали в понедельник заявку на сертификацию своей вакцины от коронавируса в Японии. Кроме того, в Токио и Осаке в понедельник открылись центры крупномасштабной вакцинации при поддержке сил самообороны.

"Открытие центров массовой вакцинации является позитивной новостью, поскольку инвесторы обеспокоены медленным продвижением программы вакцинации в Японии", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Между тем, рост на фондовых рынках ограничен на фоне сохранения опасений вокруг инфляции в США, из-за которой ФРС может начать ужесточение монетарной политики раньше, чем изначально ожидалось.