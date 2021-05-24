МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в понедельник на фоне ослабления опасений вокруг перспектив инфляции и темпов восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Доллар снижается к евро и иене на низкой волатильности валютного рынка

По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43%, до 34301 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 13493,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4172,88 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские фондовые рынки могут начать неделю с роста после того, как завершили прошлую неделю в основном в минусе на фоне опасений за перспективы монетарной политики ФРС США в свете ускорения инфляции в стране.

В понедельник инвесторы продолжают внимательно следить за ростом цен, чтобы определить, будет ли он временным или долгосрочным, однако эксперты отмечают ослабление опасений за инфляцию. "Инфляционные опасения уменьшились, все шире признание того, что инфляция будет временной. Это отражает прохождение самого быстрого этапа восстановления. Рост, хотя и будет продолжаться, но темпы его будут медленней", — сказал главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Позднее на текущей неделе трейдеры ждут ряда статданных в США, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, в среду станет известна вторая оценка ВВП США за первый квартал. Аналитики ждут, что показатель вырос на 6,5% в пересчете на год, а не на 6,4%, как показала первая оценка. Днем позже будут опубликованы данные по доходам и расходам населения за апрель. Согласно прогнозам, доходы упали на 14,8% в месячном выражении после скачка на 21,1% месяцем ранее, а расходы населения страны выросли на 0,5% после подъема на 4,2% в марте.