МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник на фоне постепенного ослабления опасений за влияние ускорения инфляции на монетарную политику центробанков мира, а фьючерс на NASDAQ увеличивается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Ethereum подорожал на 30% за сутки

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,38%, до 34339,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 13615,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 4185,6 пункта.

Судя по фьючерсам, американские индексы откроют неделю ростом. Это связано с постепенным снижением уровня опасений относительно ускорения инфляции и ее влиянием на монетарную политику в мире. Такие беспокойства усилились ранее после публикации данных о всплеске инфляции в стране по итогам апреля, протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором отмечалось, что регулятор может начать обсуждение сокращения объема выкупа активов.

В то же время сырьевой аналитик JP Morgan Грегори Ширер (Gregory Shearer), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что, напротив, начало обсуждений ужесточения монетарной политики ФРС может снизить опасения за то, что инфляция может выйти из-под контроля.

Влияют на ход торгов также и корпоративные новости. Так, акции американской Virgin Galactic (услуги космического туризма) растут в цене на 14% после успешного испытательного полета корабля VSS Unity.