МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов вторника на умеренно позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль во вторник торгуется без единой динамики

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,5% — до 3680,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1580,44 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,13% — до 68,28 доллара за баррель.

Фьючерсы США и азиатские фондовые индексы в основном растут.