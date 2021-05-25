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Российский рынок акций подрастает в начале торгов вторника
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Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов вторника на умеренно позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 25.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов вторника на умеренно позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,5% — до 3680,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1580,44 пункта.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,13% — до 68,28 доллара за баррель.
Фьючерсы США и азиатские фондовые индексы в основном растут.