МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в плюсе вслед за американскими фондовыми биржами, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,40 рубля

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,40%, до 3581,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,91%, до 2381,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,82%, до 28949 пунктов, а южнокорейский KOSPI — на 0,86%, до 3171,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,98%, до 7115,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,67%, до 28553,98 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на динамику бирж США, где основные фондовые индексы закрылись ростом. Инвесторы оптимистично настроены на восстановление экономики после уменьшения количества вспышек заболеваемости и ускоренного процесса вакцинации.

Инвесторы также оценивают комментарий главы Федерального резервного банка Сент-Луиса, который входит в систему ФРС США Джеймса Булларда, о том, что инфляция была ожидаемой и не является поводом для ужесточения монетарной политики, пока продолжается пандемия коронавируса.

"Рынки, похоже, разделяют мнение участников ФРС о том, что инфляция, скорее всего, будет временной, и поэтому не должна вызывать беспокойства", — сказал агентству Франс Пресс представитель Национального банка Австралии Родриго Катрил (Rodrigo Catril).