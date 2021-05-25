МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США немного растут во вторник после публикации внутренней статистики, не оправдавшей ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 34414,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 13695,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4200,9 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику по США, согласно которой продажи новостроек в апреле и индекс доверия потребителей в мае оказались хуже прогнозов аналитиков. Продажи новых домов в США в апреле снизились на 5,9%, до 863 тысяч при прогнозе снижения только на 5%, до 917 тысяч. А индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 117,2, хотя эксперты ожидали снижения показателя до 119,2 пункта.

При этом фондовые индексы остаются в "зеленой зоне" на оптимизме вокруг монетарной политики. Ранее глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция не стала сюрпризом для Федеральной резервной системы США и о смене параметров монетарной политики речь пока не идет.

"Успокаивающие слова ФРС относительно инфляции в сочетании с утверждением, что центробанк сохранит кредитно-денежное стимулирование,… повышают аппетит к риску", — прокомментировала аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Блумберг. Она отметила, что перспектива сохранения низких ставок на длительное время особенно благоприятна для акций технологических компаний.