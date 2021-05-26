МОСКВА, 26 мая — Dow Jones. Котировки золота росли во вторник, приблизившись к ключевому сопротивлению 1900 долларов на фоне снижения индекса потребительского доверия в США и сокращения продаж новых домов в стране. Снижение указанных показателей усилило привлекательность драгоценного металла в качестве актива-убежища.

Индекс потребительского доверия США в мае снизился до 117,2 с пересмотренного апрельского значения 117,5, сообщили во вторник в Conference Board. Это ниже прогноза экономистов, опрошенных Dow Jones и WSJ, которые ожидали, что в мае индекс составит 119,5. Золото дорожает на слабом долларе

Продажи новых домов в США в апреле упали почти на 6% по сравнению с февралем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 863 000 единиц в год. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный во вторник Министерством торговли США. Опрошенные MarketWatch экономисты ожидали, что продажи составят 959 000 домов в год.

Тем не менее, согласно опубликованным во вторник данным S&P/CoreLogic/Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье, измеряющий средние цены на дома в основных мегаполисах США, в марте вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Мартовский показатель стал самым высоким с декабря 2005 года. Золото закрепилось около $1880 на ослаблении инфляционных рисков

На этом фоне июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 13,50 доллара, или 0,7%, до 1898 доллара за унцию. Ранее они торговались по 1896,80 доллара за унцию. До выхода данных США цены на золото главным образом снижались во вторник, достигнув внутридневного минимума 1873,20 доллара за унцию. В понедельник котировки выросли на 0,4%, до максимума закрытия наиболее активно торгующихся контрактов с 7 января, свидетельствуют данные FactSet. Биржи Азии растут в пределах 1,6% вслед за США

Июльские фьючерсы на серебро выросли на 15 центов, или 0,5%, до 28,06 доллара за унцию. В понедельник котировки выросли на 1,5%.

"Хорошую поддержку ценам на золото и серебро обеспечивают внешние источники…доллар продолжает слабеть, а доходность казначейских облигаций снижается", — сообщил MarketWatch Джеймс Хацияннис из Ploutus Capital Advisors

"Мы ожидаем роста цен на золото и серебро, поскольку экономика начинает раскрываться, а деньги перетекают из крипты в более безопасные активы-убежища, такие как золото и серебро", — уточнил он, добавив, что котировки золота в скором времени могут превысить 1900 долларов за унцию, поскольку цены на этот драгоценный металл "смогли сохранить позиции, несмотря на намерения Китая сдерживать рост цен (на сырьевые товары)".

Индекс доллара ICE на момент написания статьи снизился на 0,2%, до 89,665. Ослабление доллара может сделать активы, деноминированные в американской валюте, более привлекательными для держателей других валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно составила примерно 1,568%, приблизившись к минимумам с начала мая. Падение доходности этих бумаг может укрепить позиции драгоценных металлов и других активов, которые не приносят купонного дохода, поскольку снижаются альтернативные издержки владения такими металлами и прочими активами.

"Экономика заработала почти в полную силу, и мы полагаем, что в таких условиях вернется прежний классический спрос на золото и серебро", — добавил Хацияннис.

"В сочетании с низкой доходностью (гособлигаций) и ослаблением доллара, золото и серебро стали более привлекательны для инвесторов. В сложившихся обстоятельствах цены на золото могут перейти к снижению лишь на каких-то шоковых для них новостях", — уточнил он.

"Я вижу много уверенных держателей данных металлов, и обильные денежные потоки, поступающие на рынки золота и серебра. Технические индикаторы обнадеживают, и фундаментальные показатели наконец становятся позитивными для золота и серебра", — заключил эксперт.

Июльские фьючерсы на медь упали в цене менее чем на 0,1%, до 4,51 доллара за фунт, июльские контракты на платину подорожали на 1,6%, до 1196,90 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий прибавили в цене 1,7%, до 2777,20 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий, которые также относятся к наиболее активно торгующимся контрактам, выросли на 1,7% до 2785,90 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Marc DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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