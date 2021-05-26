МОСКВА, 26 мая — Dow Jones. Фондовые индексы США во вторник колебались вблизи флэтовой линии, а цены на биткоин снижались после периода волатильности.

По итогам торгов S&P 500 упал на 8,92 пункта, или 0,2%, до 4188,13 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 81,52 пункта, или 0,2%, до 34312,46 пункта. Nasdaq Composite упал на 4 пункта, или менее чем на 0,1%, до 13657,17 пункта. Все три основных индекса начали торги с небольшого подъема, но потом растеряли позиции. Биткоин дважды за ночь подбирался к $40 тысячам после твита Маска

Рынки акций в начале недели воспрянули – недавние комментарии представителей Федеральной резервной системы США помогли ослабить опасения насчет того, что растущая инфляция может подавить рост или побудить центральный банк внезапно ужесточить политику.

"Спикеры ФРС сказали рынку именно то, что он хотел услышать: они не обеспокоены данными по инфляции и она не изменила их намерения действовать крайне осторожно", – сказал Хью Гимбер, аналитик J.P. Morgan Asset Management.

Цены на биткоин снижаются после нескольких дней резких колебаний, сотрясших криптовалютные рынки. Биткоин снизился до 37 656 долларов на момент написания статьи. По словам Гимбера, во время недавних колебаний инвесторы почувствовали уверенность в том, что более традиционные классы активов не пострадали от неустойчивого курса биткоина.

"При всей волатильности отрадно видеть, что более широкие рынки по-прежнему сосредоточены на фундаментальных экономических показателях", – сказал он. Биржи США закрылись незначительным снижением

Согласно свежим данным, цены на жилье в США в марте выросли до максимума за 15 лет. Хотя есть первые признаки охлаждения продаж, сильный спрос продолжает превышать предложение. Национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller вырос в годовом сравнении на двузначный процент четвертый месяц подряд.

Индекс потребительского доверия, повысившийся в апреле, в мае остался почти без изменений, что говорит о том, что рост оптимизма американцев в отношении экономики несколько затормозился.

"На рынке доминирует страх того, что экономика существенно перегрета и что грядет сильное инфляционное давление, – заметил Брайан Левитт, рыночный стратег из Invesco. – Когда случаются дни, похожие на сегодняшний – слегка замедляется рост на рынке жилья и снижаются ставки, а технологические акции опережают рынок – ситуация контрастирует с настроем относительно массового перегрева и инфляционной конъюнктуры, на котором сосредоточены американские и мировые инвесторы".

Акции Moderna подорожали почти на 3,1% после того, как фармацевтический производитель заявил, что его вакцина от коронавируса эффективна среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Бумаги Lordstown Motors упали на 7,5%. Стартап, разрабатывающий электрический пикап, сообщил, что ему грозят более высокие, чем ожидалось, расходы и снизил прогноз по производству на 2021 год. Акции AutoZone потеряли 1,9%, хотя продажи превзошли прогнозы.

Нефть Brent выросла в цене на 0,3% до 68,65 доллара за баррель. Золото, обычно используемое для хеджирования от инфляции, подорожало на 0,7% до 1898,10 долларп за тройскую унцию.

Доходность гособлигаций США сократилась. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,563% с 1,608% в понедельник. Американские индексы слегка повышаются

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился менее чем на 0,1%.

В Китае Shanghai Composite подскочил на 2,4%, что является сильнейшим однодневным приростом с октября. Юань повысился к доллару на 0,2% до 6,41, что является максимумом за три года.

Как отмечает Стивен Леун, исполнительный директор по корпоративным продажам в гонконгском офисе UOB Kay Hian, в последние дни китайские власти озвучивали опасения насчет роста цен на сырье, в том числе железную руду и медь, что несколько успокоило инвесторов, страшащихся инфляции.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, а гонконгский Hang Seng – на 1,8%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com, Julia Carpenter, Julia.Carpenter@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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